面試港姐 鍾翠詩請槍免出「醜」 「艷麗版蔡潔」程姜月由細靚到大

今屆港姐前日首輪面試，「艷麗版蔡潔」程姜月（Dolores）成功彈出，網民即人肉起底，在其社交網發現她由細靚到大，其學生照更與藝人蔡潔真假難分。至於另一網民心水的鍾翠詩（Tracy）原來不諳化妝，要搵猛人請槍。

《2024香港小姐競選》前日舉行首輪面試，17歲「翻版樂基兒」倪舒雅、去年的溫哥華「華姐」亞軍鍾翠詩及季軍張安妮齊齊成為焦點，另一位靠「明星樣」搶鏡的Dolores被指與蔡潔撞樣，無綫娛樂新聞台訪問她時問了一句：「有冇人話你好似Ali（李佳芯）？」但網民認為她更似蔡潔，故封她做「艷麗版」，並對她人肉起底，翻查其社交網。除了生活照外，更有她的中學學生相，可以看出Dolores細細個已是美人胚子，連BB時期都睇得出係靚女一名。

至於在面試中艷光四射的鍾翠詩原來不懂化妝，為免在面試中出「醜」，她特別找來ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》的亞軍徐蒨寧幫手化妝，徐蒨寧曾幫七仙羽、藝人洪永城太太梁諾妍化妝，據知她普通化妝由千多元至二千元不等。

蔡潔受力捧頻接Job 翻版蔡潔搶鏡，而蔡潔本尊近日就不停接Job，早前她完成新劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》和《執法者們》兩套劇集的拍攝，備受公司重用。近日她受邀出席活動，並在社交平台大晒靚相，相中她身穿全白色長袖貼身拖尾禮服，貼身衣服的高開衩設計露出一雙美腿及令其S形曲線身材表露無遺，照片一出，大批網友留言讚她既高貴又優雅。