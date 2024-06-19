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趙麗穎「踩高蹺」舉步維艱
內地女星趙麗穎近日出席活動時，吸引大批粉絲及路人圍觀。網上流出多張生圖，只見她當日身穿黑色西裝外套和同色喇叭褲，搭配戒指及頸鏈，顯得高貴大方，然而趙麗穎因穿上非常高的高踭鞋，無奈要小心翼翼地行走，竟惹來刻薄的網民借機嘲笑她身材矮小，粉絲見狀即出動維護偶像，雙方險些掀起罵戰。
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