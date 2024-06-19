獨家訪問：重新洗牌做新人 歐陽震華進軍影壇 冇信心擔正

入行逾40年的藝人歐陽震華於疫情期間休息兩年，沉澱後決定「重新出發」，簽約英皇進軍影壇。以往於電視圈做慣主角的他，坦言要洗牌做新人，故無論是自己或觀眾都需要時間適應。

歐陽震華（Bobby）希望在尚可工作的時期，再尋找一下能夠「觸碰到神經」的事情，結果在太太友人的幫忙下，與英皇達成合作協議，努力搣甩「電視味」，轉換賽道改向影壇發展，Bobby更謙稱：「我依家係新人，千祈唔好畀我做主線，暫時冇信心呀，同埋觀眾以前睇我演出，係唔使錢嘛！」而能夠在逾60歲之齡簽約一間大公司，他直言感恩，並透露目前已經有些工作在安排及溝通之中。

回顧過往的演藝生涯，Bobby難免感觸：「拍咗咁多年電視劇，好多角色都相近，係未演過奸角囉，名氣有但唔得豐富，內裏一直喺度消耗緊，其他嘢發掘唔到出嚟。當時話演反派，邊個敢搵我試啫，穩陣跟舊路咪算囉﹗」原來早於90年代，他就曾進軍影圈：「拍過啲暴力三級片，合約寫明我點除（衫）都有條孖煙囪，免『擦槍走火』呀，哈哈！（當時覺得事業發展唔如意？）坦白講，唔係吳啟華、黃日華及吳鎮宇等離開電視台，我哋呢啲二線嘅根本冇得上，多謝《壹號皇庭》令我絕處逢生、行路執到錢呀。」

讚太太情緒穩定 談到與「富三代」傅潔嫻結婚28年，Bobby坦言曾因外界閒言閒語而考慮是否要放棄這段感情：「當初大家有啲感覺，我都唔敢拖（手）呀，邊配得起人哋呀？亦知道佢屋企唔係咁接受我，好彩佢好主動及勇敢，同屋企人講數，後嚟直情係外母幫我開埋口，提議我哋去加拿大註冊。」他表示太太從來沒有大聲呼喝過：「反而我收工試過發忟，喺屋企掟爛個電視遙控器，佢處變不驚同我講，訂一個番嚟起碼要兩星期，係咪搵自己笨呢？佢咁講我仲唔收手咩！」