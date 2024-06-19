娛圈單打：情陷失婚富豪 坐實性女形象

前港姐冠軍兼星二代林鈺洧當選以來是非多多，既因自爆性事被封性女港姐，又因形象欠佳被慧妍雅集拒諸門外，更因父母陳年恩怨不時被人談論，真係頭頭碰着黑。本來最近獲賜加入《愛‧回家之開心速遞》劇組洗底，點知又被爆出同失婚富豪疑似撻着，對形象或多或少又有影響！

嗱，最近社交界就傳出林鈺洧與名媛錢慧儀前夫馬清揚成為密友，不時被目睹駕着名貴跑車，進出男方位於山頂的豪宅，關係匪淺。有指女方近日升呢搬入北角區較貴地段的大宅，而東網更獨家直擊，林鈺洧驅車直奔馬清揚豪宅，其白色跑車則停泊在訪客車位，數小時後始一臉疲憊駕車離開。

即係咁，男方已經離婚，林鈺洧即使真係同男方交往，亦冇乜道德對錯，之但係，觀乎每次都係女方「送上門」，男方從未現身，花花公子對性女港姐係咪認真，還是當成「送外賣」，諗都諗得到。

再講吖，林鈺洧前陣子先至被揭出席富豪飯局，惹來非議，要多番澄清出席飯局只為做善事，拜金風波先至平息。家陣又嚟一鑊，同富豪再扯上關係，姑勿論孰真孰假，TVB想幫佢洗底，真係難上加難。

大家都知，林鈺洧自小父母離異，一直冇乜家庭溫暖，仲自爆瞓過街同住劏房。唔知係咪咁，呢位港姐好想搵番個成熟穩重的男人照顧。年紀大佢一截的花花公子，可能正係佢杯茶，之但係對方閱女無數，又點會輕易為一朵花放棄整個花園吖！所以呢，大家各取所需就算，千祈唔好有過度期望。尤其林鈺洧最近先至走出雪櫃，事業叫做有啲起色，專心演藝工作好過啦！