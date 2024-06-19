《十大中文金曲》陳蕾冇份爭 李幸倪封后勝算高 Gigi蓄勢攔路

Gin Lee氣勢如虹，有望於當晚大放異彩。

《十大中文金曲》頒獎禮將於本月23日舉行，屢次斬獲大獎的歌手陳蕾竟不入「優秀流行歌手大獎」候選名單，而李幸倪（Gin Lee）、楊千嬅、炎明熹及鄭欣宜則一同入圍，Gin Lee隨時在零對手下獲大獎。

《第45屆十大中文金曲》音樂盛典將於本周日假九展舉行，屆時將頒發多個獎項，包括「十大中文金曲獎」、「全球華人至尊金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」及「最優秀流行男／女歌手」、「CASH最佳創作歌手獎」、「最佳進步獎」、「最佳中文唱片獎」、「最佳樂隊／組合獎」及「最有前途新人獎」等等。

大會早前公布候選名單，當中有152首歌曲入圍「十大中文金曲獎」，還有83名歌手一起角逐「優秀流行歌手大獎」。而在候選女歌手方面，則有Gin Lee、楊千嬅、泳兒、炎明熹（Gigi）、姚焯菲和鍾柔美等，「暫休」多時的鄭欣宜亦名列其中。相反，在叱咤頒獎禮成為女大贏家的陳蕾卻離奇「消失」，歌手方皓玟亦面對同一遭遇。對此，方皓玟昨日出席活動時笑言：「我覺得陳蕾好優秀，佢都入唔到，咁我又入唔到，即係我都好優秀囉！」

以目前的形勢來看，Gin Lee有機會在零對手的情況下大殺四方，榮登歌后寶座，當中Gigi或成最大的挑戰者。而深得電台力捧的Gin Lee更會於當晚擔任表演嘉賓，偕樂隊Supper Moment、內地女團SING、來自韓國的DJ Soda及張崇德獻技。

MIRROR被叮剩兩個 男歌手方面，MIRROR僅得Jer及Ian兩名成員入圍，反而人氣王姜濤、Anson Lo、Edan統統拜拜，至於Tyson Yoshi、馮允謙、洪嘉豪和胡鴻鈞等都在名單之中，而「入圍常客」張敬軒、陳奕迅及張學友亦榜上有名。據知，此次頒獎禮還特設致敬追思環節，分別向已故的歌手李玟、樂隊LMF成員陳匡榮（大飛）、周海媚及黎明詩等致敬。