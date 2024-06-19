Stanley感情穩定有「婚」數
MIRROR成員Stanley相隔一年推出第2首單曲《Drunk in Love》，這幾年他演戲上受到關注，而這首歌正好呈現他性感和成熟的一面：「呢一年定到自己路線，舞台上性感、Man啲同成熟啲，私下勤力、自律、好有目標性，知自己想要乜。」他自言接受做性感擔當，更視韓國天王Rain為偶像。而新歌描述酒醉時看女仔覺得更靚，本身名草有主的他笑言現實一定答沒有這回事，與女友Alina感情穩定的他朝着結婚方向發展，但不會倣效Tyson Yoshi當眾求婚，選擇感情事低調，將來結婚才會公布。
隊中他與姜濤關係最為緊密，姜濤總愛黏着他、依賴他，他指姜濤性格有少許社恐及缺乏安全感，在他身邊姜濤便有安全感覺，擔起互補作用，但私下二人甚少約出街食飯：「佢講就代表好需要同人傾偈，我唔會主動八卦，佢需要我就喺度做聆聽角色。（做佢樹窿？）佢搵得我就係好唔開心時，但好多時我覆佢就唔理我，掉咗問題落嚟就唔理，不過可能佢睇咗訊息，要沉澱消化吓。」
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