Stanley感情穩定有「婚」數

MIRROR成員Stanley相隔一年推出第2首單曲《Drunk in Love》，這幾年他演戲上受到關注，而這首歌正好呈現他性感和成熟的一面：「呢一年定到自己路線，舞台上性感、Man啲同成熟啲，私下勤力、自律、好有目標性，知自己想要乜。」他自言接受做性感擔當，更視韓國天王Rain為偶像。而新歌描述酒醉時看女仔覺得更靚，本身名草有主的他笑言現實一定答沒有這回事，與女友Alina感情穩定的他朝着結婚方向發展，但不會倣效Tyson Yoshi當眾求婚，選擇感情事低調，將來結婚才會公布。