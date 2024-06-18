日韓泰男神米蘭大惡鬥 邊佑錫空降時裝周 秒變搶手貨

憑韓劇《背著善宰跑》人氣飆升的男星邊佑錫，其社交網追隨者已直衝1,000萬，氣勢如虹，國際品牌亦隨即力邀他現身米蘭時裝周造勢。邊佑錫於上周五、六結束兩場泰國粉絲見面會後，即轉飛意大利參加時裝周。模特兒出身的他身高1米89，曾於2015年到米蘭時裝周行天橋，今次則是他首度挾劇集熱潮，以演員身份亮相時裝周，現場除了有大批劇迷熱情歡呼，亦有不少海外媒體爭相採訪。當日韓團NCT人氣成員Jaehyun（在玹）、女團TWICE日本成員Sana、日本型男坂口健太郎及泰國男神Win Metawin等亦有同場現身，陣容強勁！