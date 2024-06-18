暢所欲玄：食指

食指在西洋手相學名為木星指，在其指之底部脹起的小地方名為木星丘。木星指代表着人是否有進取心、有否魄力和自尊心，故此如食指生得美觀壯直，長度達致中指第一節中間，則代表其有勇氣、有進取心及智慧高。假若食指很長，即其長度幾及中指的話，代表其人心高氣傲，喜支配他人及愛弄權柄、野心大。但假若食指短小即不及中指第一節，表示其人缺少責任感，不思進取。

食指第一節較第二及第三節長，主其人比較公正而守法律，有宗教之信仰，若食指第二節較長，主愛好名譽，如食指第三節較長，主有支配欲，喜指使他人、愛弄權。

食指第一節比較尖，對宗教虔誠，但直覺能力比較強。食指指端較方，會服從真理、出類拔萃、有指揮能力。食指若有所損傷而留有疤痕，主刑剋父親或兄弟，即父或兄弟身體或運程比較差，又或者大家之緣分較薄。

食指下之木星丘如合乎標準，即不可太高或太低平，則主人品較好、熱誠可靠，雖愛好名譽，也不太強求。若此木星丘太高兼豐滿，為人野心極大而自命不凡、喜弄權，但如木星丘太低陷的話，則缺乏才幹，庸碌之輩，亦常有損人利己之行為。

玄學家伍立群