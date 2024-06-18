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麥明詩寓開工於慶祝
「十優港姐」麥明詩早前跟老公盛勁為到馬爾代夫Honeymoon，日前返港後隨即投入工作。日前適逢父親節，她要到澳門工作，故索性舉家到當地慶祝吃大餐。而換上吊帶裙開工拍攝的她，盡顯知性美，她昨日受訪時表示：「今次好好，兩樣嘢夾埋一齊做，做完嘢就順便同爹哋、媽咪享受weekend trip。」
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