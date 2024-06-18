徇眾要求補遺憾 楊冪接受龔俊求婚

內地女星楊冪在古偶劇《狐妖小紅娘月紅篇》中，與男星龔俊結局悲慘，一人一妖難逃離別宿命。劇組為安撫劇迷，特別製作一個「現代版番外篇」，片中2人沿用角色名字並化身成現代人，龔俊向楊冪跪地求婚：「紅紅，自從遇見你的一刻開始，我世界的中心就是你，你願意嫁給我嗎？」深受感動的楊冪一口答應，最後2人情深一吻，總算彌補了劇中的遺憾。

工作室修圖鬧笑話

而楊冪月前先後推出兩部作品，竟引來「翻車級負評」﹗電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》因票房遠低於預期而撤檔，至於《狐》劇上演「人妖戀」，觀眾同樣不賣帳，但她仍努力宣傳，不時透過社交平台分享靚相谷人氣。日前發放的一輯古裝劇照中，工作室上載後又秒刪貼文，事關有網民發現劇照被過度修改，令楊冪的髮型變「畸形」。從原本的劇照可見，楊冪的古裝造型無論顏值及仙氣服裝均無懈可擊，但修圖卻將髮型修改到鋸齒狀，粉絲見狀痛斥工作室犯低級錯誤：「真是沒見過這麼廢的工作室，沒點幫助就算了，還製造笑料，遲早被你們拖累死。」