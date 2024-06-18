台北站尾場：我盡力了 張學友呻病毒攻肺 歌迷心痛落淚

「歌神」張學友上周因感染RSV（呼吸道融合病毒）無奈取消3場台北演出，前晚他再登小巨蛋舉行台北站巡唱尾場，直言不滿意當晚表現，並指病毒不斷攻擊其肺部，令粉絲心如刀割，更為偶像落淚。

張學友在前晚的尾場演出中，自認狀態不如第2場好，他苦惱表示：「它（病毒）對我很不客氣，一直攻擊我的上呼吸道、我的肺，讓我很困擾。」並再次感謝歌迷的包容。他一連飆唱12首歌後，再與歌迷分享自己的聲帶狀態：「很奇怪，今天跟昨天不一樣，昨天沒有很乾，今天唱兩句就很乾。」還提到自己已年過60，雖然感到有些措手不及，但照鏡時偶爾會覺得自己還可以，接着便大晒招牌動作一字馬，身手矯健。

演出尾聲，學友送上《心如刀割》、《她來聽我的演唱會》等經典歌曲，引來全場大合唱，他感觸表示：「我盡力了，我真的有盡力，非常感謝大家，我真的沒想到，今天比第一天更難，現在嗓子好像開了一點，現在從頭來？我真的很想，可能大家不知道，在台上能唱的感覺是非常棒的，自己能唱，而且台下都在期待聽你的歌的感覺，是無比幸福的。」

演唱會結束後，學友因身體抱恙未有偕工作人員赴慶功宴，而他準備返回酒店休息時，還落車與歌迷互動，由隊尾一路致謝，收下近100位粉絲送的小卡片，最後雙手合十，深深鞠躬，歌迷不捨落淚大嗌：「學友好好照顧自己！」

陳奕迅抖足6周 演出再延期 至於另一位「歌神」陳奕迅（Eason）早前打網球時，因中暑休克而跌倒受傷，送院後下巴縫了逾30針。據其經理人透露，他的康復進度良好，再留院兩日就可回家休養，傷口已拆線且愈合理想，只留下一條幼線，但目前只可以吃流質食物，至於骨裂部分的康復期則為6周。上周Eason已將本月的6場重慶站巡唱延期至明年舉行，昨日官方再次發文，稱原定下月12至14、19至21日的6場佛山站演出同樣需要延至明年1月舉行。