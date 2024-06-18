丫頭大個女 「辣」招騷Quali

台灣女星詹子晴（丫頭）外貌甜美，加上擁有迷人的娃娃音，甫出道就圈粉無數，她目前在菲律賓首都馬尼拉度假，也不忘晒出着上小背心、於泳池邊享受藍天白雲的性感靚相，盡騷飽滿上圍及凹凸有致的姣好身材，引來不少粉絲留言激讚：「丫頭已經長大了…愈來愈成熟性感了」、「太辣了！」