合體出埠失優待 姜濤粉絲聽話唔送機 AL解放負之謎

Anson Lo（左）與姜濤同樣以藍白色打扮現身，全程有講有笑。

以往男團MIRROR兩大人氣王姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）所到之處必定逼爆現場，但前晚2人現身機場，「姜糖」聽從歌迷會呼籲，未有到場送機，現場逾百粉絲大多為支持Anson Lo的「神徒」。對於早前在社交網晒出黑圖，Anson Lo親解放負原因，指回港再處理健康問題。

MIRROR兩大人氣王姜濤及Anson Lo難得合體，齊搭夜機往巴黎出席時裝周活動，由於兩派鐵粉曾在機場貴賓室外就霸位問題發生肢體碰撞事件，機場方面不再提供「特別通道」，所以2人自上次事件後，如一般遊客在離境大堂入閘。據悉公司Makerville事前特意向兩派粉絲發通知，指當天不設粉絲等候區，呼籲粉絲不用到機場送機。現場所見，除了有10多名保安維持秩序外，又設有鐵欄，逾百粉絲中大多為「神徒」，他們除了高舉名牌外，又拿着「Nice trip」及「快點回家」的紙牌。

「姜神」於前晚9時45分，各自乘搭7人車抵達機場，穿上藍白服飾的他們神情輕鬆，姜濤未因「姜糖」冇影而破壞心情，罕有地除口罩現身。問到忙於拍劇的他又被捕獲到球場打籃球，他風騷表示：「你又知嘅？係呀，今朝都有打。」又指相當眼瞓，打算上機立即會「周公」。

飛抵巴黎報平安 至於Anson Lo透露已與家人打邊爐過節，問到在社交網貼「黑圖」，令「神徒」擔心不已一事，他苦笑說：「冇事，多謝大家關心。」又透露已收到驗身報告：「情況OK，返嚟再處理。」問到打算食多少個飛機餐？曾鯨吞5個餐的他再展笑容說：「正常。」之後在機場保安護送下入閘離境。而「姜神」昨日亦各自在社交網報平安，姜濤在當地機場高舉勝利手勢，Anson Lo就報時稱已抵達巴黎。