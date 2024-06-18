林明禎病愈復工 瘦到見骨

馬來西亞女神林明禎早前停工回馬國老家養病，大病初愈的她不但透露已錄製新歌，近日更分享練舞片段。見她穿黑色Tube Top襯米白色長褲，大晒招牌22吋「螞蟻腰」及結實腹肌，但身形明顯較昔日消瘦單薄，更驚現「火柴手」及瘦到見肋骨，不過上圍依然激凸，未見縮水。