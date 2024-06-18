鄧凱文蔡嘉欣胸軍夾擊 佘詩曼反攻現「魔」性

港姐出身的女星水着大晒冷，令人目不暇給！無綫新咪神鄧凱文與蔡嘉欣各自出遊，但同步「胸」襲西班牙，鄧凱文身上的比堅尼更包不住豪乳。另一邊廂的「大師姐」、視后佘詩曼亦不遑多讓，率領閨蜜團「七魔女」遊泰晒水着！

視后佘詩曼近日孖好姊妹周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、姚樂怡和鍾麗淇去泰國旅行，雖然「七魔女」出遊不見文頌嫻，仍無損她們雅興，盡情享受陽光與海灘。阿佘早前曾分享穿吊帶裝的池畔自拍照，昨日再在社交網上載一系列泳照，當中見她穿魚網裝玩水，大玩透視誘惑，雖然「峰」頭不算強勁，不過白滑肌膚養眼，網民紛紛大讚她是名副其實的美魔女！

廖慧儀有「股」惑 同是港姐出身的鄧凱文、蔡嘉欣及廖慧儀不讓「大師姐」專美，各自出招搶眼球！新咪神鄧凱文前日在網上大晒在西班牙享受陽光與海灘的噴血水着Look，見她身穿紅色格仔比堅尼在海邊踱步，大騷長腿和纖腰，豐滿上圍更是令人睇到狂噴鼻血！她透露此行去西班牙旅遊前先到倫敦找朋友，笑言香港最近經常下雨，所以忍不住要到外國海灘感受陽光。

同樣身在西班牙旅遊的蔡嘉欣亦分享在當地拍攝的水着照，穿紅色三點式的她大騷11字腹肌之餘，渾圓美胸及白滑長腿亦極度養眼。

至於廖慧儀沒有晒水着，但就出「股」惑搶鏡！她在社交網上載多張獨照，見她穿黑色晚裝在餐廳搔首弄姿，在窗邊飽覽倫敦的美麗夜景。雖然景色迷人，但相片焦點還是落在她的白滑玉背及S形身材曲線，而她更在其中一張相的屁股位置附上心心圖案，疑似走光！