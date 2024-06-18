娛樂

慌失失一族 忘攞行李漏畀錢

李晨萱急急摷錢畀的士司機。 李晨萱急急摷錢畀的士司機。
李晨萱急急摷錢畀的士司機。
昨日有參賽者烏龍百出，現年21歲的「嫩版Ali」李晨萱搭的士到達電視城後，未知是否見到現場大批傳媒太過緊張，她取回車尾箱的行李後便急步準備進場，忘記付車費，經記者提醒才醒覺。而另一位參賽者林懌同樣大意，落車後行李篋未攞便急住走，之後即一個箭步折返追回的士，狀甚狼狽。
林懌着高踭鞋性感追車。林懌着高踭鞋性感追車。
林懌着高踭鞋性感追車。
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