慌失失一族 忘攞行李漏畀錢

昨日有參賽者烏龍百出，現年21歲的「嫩版Ali」李晨萱搭的士到達電視城後，未知是否見到現場大批傳媒太過緊張，她取回車尾箱的行李後便急步準備進場，忘記付車費，經記者提醒才醒覺。而另一位參賽者林懌同樣大意，落車後行李篋未攞便急住走，之後即一個箭步折返追回的士，狀甚狼狽。