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龍門陣
暴乳成Joy 大騎樓胸群而出
張玥可算是今期參賽者的大騎樓代表。
今年參賽者不乏「胸猛」一族，現年26歲、身高1米83的張玥相當「突」出，身穿碎花裙輕易谷出3吋事業線，問到上圍尺寸時，她說：「好似有100厘米。」至於同是26歲的丁雨然亦不遑多讓，以黑色低胸小背心配白裙上陣，湯碗胸一覽無遺，更自認有D Cup身材，然而她左手臂有紋身，未知會否影響入圍機會。
丁雨然大晒湯碗胸，自信十足。
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