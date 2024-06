最近憑韓劇《淚之女王》再登事業高峰的男星金秀賢,前日在泰國曼谷為巡迴見面會《2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR-EYES ON YOU》揭開序幕。一向唱得的他除了演繹《淚》劇的主題曲《Way Home》及《Love You With All My Heart》之外,又唱出美國樂隊The Calling的《Wherever you will go》、蘇格蘭歌手Lewis Capaldi的《Someone you loved》及美國男歌手John Legend的《All of me》。