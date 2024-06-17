走音捱轟後首演出 LE SSERAFIM跳唱減料大步檻過

韓國人氣女團LE SSERAFIM前日參加家族騷，是她們自4月表現失準捱批後首次演出，她們在跳唱時將動作收細，最後順利地冇走音完成演出。

HYBE事務所前日起一連兩日在仁川市舉行《2024 Weverse Con Festival》家族騷，前晚的演出除了旗下女團LE SSERAFIM與ILLIT，男團TOMORROW X TOGETHER、BOYNEXTDOOR及&TEAM之外，男歌手金俊秀、10CM、朴震榮、女星李聖經及日本組合YOASOBI亦有參與演出。

WONHEE腳傷坐住唱 LE SSERAFIM今年4月參加美國大型音樂騷《Coachella音樂節》時因演出失準而被網民鬧爆，今次是她們在爆出爭議後首度演出，她們演唱《EASY》、《Eve, Psyche & the Bluebeard's wife》、《UNFORGIVEN》及《Smart》等歌曲，而為免再走音和甩嘴，她們跳唱時特別選用手咪及明顯將舞蹈動作幅度減至最細，而表現的確比之前平穩。

至於一直被批評抄襲人氣女團NewJeans的新人女團ILLIT則擔任開場嘉賓，成員WONHEE因為腳部受傷而坐着完成演出，她們唱出出道曲《Magnetic》，又與朴震榮一起演繹《When We Disco》，而朴震榮亦與男團BOYNEXTDOOR合作演出《You're the one》。而聲線甜美的李聖經過往曾在見面會中晒歌喉，今次是她首次參加音樂節，她演唱樂隊DAY6的《You Were Beautiful》及男歌手Zion.T的《Eat》等歌曲，又清唱動畫片《小魚仙》的主題曲《Part of Your World》及大跳NewJeans的《Hype Boy》，令粉絲驚喜萬分。