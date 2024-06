走音捱轟後首演出 LE SSERAFIM跳唱減料大步檻過

至於一直被批評抄襲人氣女團NewJeans的新人女團ILLIT則擔任開場嘉賓,成員WONHEE因為腳部受傷而坐着完成演出,她們唱出出道曲《Magnetic》,又與朴震榮一起演繹《When We Disco》,而朴震榮亦與男團BOYNEXTDOOR合作演出《You're the one》。而聲線甜美的李聖經過往曾在見面會中晒歌喉,今次是她首次參加音樂節,她演唱樂隊DAY6的《You Were Beautiful》及男歌手Zion.T的《Eat》等歌曲,又清唱動畫片《小魚仙》的主題曲《Part of Your World》及大跳NewJeans的《Hype Boy》,令粉絲驚喜萬分。