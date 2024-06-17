暢所欲玄：人的運是怎樣修來？

中國有句話說得非常好，叫「福地福人居，福人居福地」，意思指如果一個人有福，去到哪裏居住都是好風水，就算未打開八字查看，從他的行為已露玄機，因一個人行運時，頭腦必然清醒，選甚麼都對的。相反，如果一個人經常利用明星藝人效應來包裝自己，天天利用媒體自吹自擂，借宗教慈悲去迷惑善信做奉自己為師傅，要對方追隨並不停奉獻，購買一些昂貴的催旺物品，一天到晚割人韮菜，代表這些人是邪門歪道，滿肚子污水，身上充滿負能量，即使他們去到那些本身好風水的地方，也能夠把它破壞掉。

有些人曾花數百萬元看風水，搞甚麼用易數起全國最高的商廈，最後拿了最高爛尾樓的污名，甚至是世界知名，最後公司該倒閉的始終要倒閉，該欠債的終歸要欠債，請問是甚麼風水？

談到「運」，一個人的命是天生的，你改不了，除非再次投胎，不由得自己選，這叫做命，有些人含着金鑰匙出世，有些人一生下來就殘疾，你說怎辦？命不可改，但運可以轉，像天氣一樣，我們不能阻止下雨，但知道之後，便可作出相應的準備，將損失減小。這方面老祖宗有交代叫做「福慧雙修」，若故意操弄手段，即使得到豐厚財富，天道好輪迴，你看蒼天會饒過誰！

堪輿學者元海