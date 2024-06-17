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泳兒激罕水着撒網
歌手泳兒日前在社交網激罕分享偕男友的旅行照，大晒池畔泳裝相，雖然她近年愈來愈瘦，但穿上黑色三點式泳衣時仍然有睇頭，最有趣是她一落水，未知是否水壓關係，其胸前出現「浮波」效果，連藝人黃建東也口花花留言：「罕見福利。」
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