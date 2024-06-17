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方媛貴婦Look凹凸有致
天王郭富城的太太方媛不時獲邀出席品牌活動，近日她出席珠寶品牌的開幕禮，並於昨日在網上分享靚相，相中她身穿米白色貼身單肩禮服，大騷白滑香肩和鎖骨，衣服的貼身設計把其凹凸有致的身材表露無遺，再搭配精緻的妝容和梳起髮髻，露出招牌甜美笑容，十分吸睛，其貴婦氣質更吸引到不少網民留言讚好美。
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