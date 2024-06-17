獨家專訪：搵奶粉錢周身瘀傷 林奕匡晒珍藏 宣布老婆佗B仔

歌手林奕匡（Phil）近日推出新歌《波希米亞（沒有）狂想曲》鼓勵正在默默奮鬥追夢的人，MV中他要受「皮肉之苦」，被其他演員不斷投擲過百顆「漆蛋」。拍攝時除了弄得滿身油漆外，Phil在拍攝後更發現被扔至渾身瘀傷：「都痛㗎，畀人掟咗半粒鐘，嗰晚我都唔知點返屋企，因為成身都係油漆，所以最後係除晒啲衫，剩係得褲，再包晒毛巾先返屋企。」

爭取與不同藝人合作 而即將做爸爸的Phil前日於網上宣布胎兒性別是男，並在社交網晒出多張照片，大晒珍藏超過25年的Air Jordon BB球鞋，他坦言對於要養一個小朋友是有壓力，不過亦是很好的推動力：「就算做得辛苦啲，為咗賺奶粉錢都應該嘅。」

為了未來生活，他想儲更多歌曲傍身，並爭取與不同藝人合作，更直接點名表示想與歌手Serrini（梁嘉茵）合作，認為對方跟自己有很多相反的地方，如果合作定能擦出火花。