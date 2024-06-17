娛樂

「星二代」捱出頭

林鈺洧與父親林俊賢重拾父女情。 林鈺洧與父親林俊賢重拾父女情。
林鈺洧與父親林俊賢重拾父女情。
「星二代」林鈺洧父親是藝人林俊賢，惟其父母早已分開，故她小時候家境麻麻，13歲已搬離屋企，依靠幫人補習及做侍應，自己交租過獨立生活。她當選港姐以來是非不停，卻無損其星途，最近獲欽點加入《愛．回家之開心速遞》飾演「羅網」，身材高挑的她，不時以短打晒長腿搶鏡。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc