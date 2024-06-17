獨家追蹤：生活富貴 名車出入 林鈺洧傳暗撻馬清揚 密密上門

現年29歲的前港姐冠軍林鈺洧（Denice），擁有模特兒身段，向來異性緣極旺，最近社交界就傳出她與錢慧儀前夫馬清揚成為密友，更不時被目睹駕着名貴跑車，進出男方位於山頂的豪宅，證明關係匪淺。

身為「星二代」的林鈺洧樣靚身材正，但自當選後一直是非不斷，最近終於獲公司力捧加入無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，被形容為「港版羅拉」，一出場已備受注目。事業開始有起色，連帶感情生活亦一樣精彩，早在數月前社交界已傳出她與名人馬清揚交往，更指二人甫相識已相當投契，馬清揚對Denice更是愛護有加，令感情迅速發展，不時雙雙出席朋友聚會，完全沒有避忌。

據知，Denice自與男方關係突飛猛進後，原本住在北角的她搬到同區更貴地段，平時出入有名車代步，有爆料人向本報透露，多次目睹女方白色跑車停泊在男方位於山頂道豪宅屋苑內，通常多個小時後才駛離上址。連日來，本報發現Denice每日一早駕着白色跑車往電視城開工，若當日提早收工就直接返家，間中才相約好友外出吃飯，當中不見有異性同行，未知是否不想馬清揚誤會，自斷其他男性埋身。

黃昏先捨得走 本月6日約下午4時許，Denice收工後即駕車會合前港姐王嘉慧睇戲，由於Denice身材高挑，加上露出一對超級長腿，在戲院出現時已格外顯眼，但她顯得頗有戒心，不時視察環境，不停左右張望，之後他們往小食部買雪糕及飲品，並由Denice付款，怎料，開場前Denice突然瑟縮一角講電話，未幾見她一臉失望入場，所坐位置明顯有空位，似乎有朋友臨時甩底，散場後，她似乎興致盡失，跟王嘉慧同往停車場各自取車，然後她直接驅車返回北角的豪宅新居。

直至本月11日，約下午3時許，Denice再次現身馬清揚屋苑，果然其白色跑車停泊在上址訪客位置，約黃昏時間才見她將車駛回北角寓所，其後一直未見她再外出。相隔兩天約同一時間，又見身穿短褲晒長腿的Denice，一臉疲憊由外返家，不過她落車後卻頻頻向後回望，看來非常警惕。