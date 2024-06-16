屢傳關係不和 安祖蓮娜1拖6企硬 畢彼特孤獨過節

荷里活昔日銀壇夫婦畢彼特與老婆安祖蓮娜祖莉，自離婚後因子女的撫養權問題而反面，女方更被指拉攏6名仔女齊齊對抗畢佬。今日是父親節，有傳6名子女都無意與父親相聚，畢佬被迫獨自過節，認真可憐！

畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的婚姻於2019年正式畫上句號，及後安祖蓮娜被指拉攏6名仔女，一起站在畢佬的對立面，早前更有傳他們的兩名女兒慧雲（Vivienne）與舒蘆（Shiloh）先後取消跟父姓。而今日是父親節，有指6名子女無意和父親見面，令畢佬要獨自過節，認真可憐！

據知情人士向一雜誌透露，6名子女已決定和安祖蓮娜一起度過父親節，因為他們認為母親才是「撫養他們的人」。其實近年畢佬已多次傳出與仔女不和的消息，其越南養子柏斯（Pax）更於去年被爆曾在2020年的父親節於社交網站發文，爆粗喪鬧父親是「世界級仆X」以及「差勁的人」，而畢佬當時被指因受養子公然辱罵而情緒低落。

女友成為精神支柱 雖然畢佬與6名仔女關係破裂，但有指反面一事令他與珠寶首飾設計師女友Ines de Ramon的關係更加堅固，畢佬的朋友向傳媒爆料：「畢佬確實因為與仔女嘅關係而大受打擊，但Ines努力去安慰佢，令佢哋嘅關係更親近。」有傳兩人有計劃共建新家庭：「畢佬想要多啲仔女並唔係冇可能。Ines仲後生（34歲）仍然可以生細路，而只要佢（Ines）想有小朋友，畢佬絕對百分百配合。畢佬亦曾大讚女友將會是個好媽媽，佢好有耐性、易相處以及富幽默感。」