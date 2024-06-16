暢所欲玄：愈到中年運勢愈佳的姓名筆劃

行好運是每個人都想的，畢竟好運一到，財運好，事業順，婚姻美，家運旺。

每個人行好運的時間都不同，有些人於年輕時行好運，相反，有些人於早年運滯，中年運氣則逐漸轉佳，究竟擁有哪些姓名筆劃的人愈到中年運勢愈佳？

人格跟總格裏有17劃、38劃、41劃：

人格數又稱主運，是整個姓名的中心點，影響一生命運。總格主中年至晚年及健康運，又稱為「後運」。姓名中的人格跟總格為17劃、38劃、41劃的人，初時運氣未到，時機一到，膽力才謀俱備，能成大志大業，博得名利。

總格裏有29劃、37劃：名字中總格裏有29劃、37劃的人，智謀優秀，善於發揮才能，到中年的時候，財力活力俱備，能破萬難而成大業。

總格裏有25劃、47劃：

名字中總格裏有25劃、47劃的人，資性英敏，做任何事都非常努力專心，愈到中年運勢愈佳，可享天賦的幸福，與朋友合作以成大事大業，真是進可攻、退可守。

總格裏有61劃、24劃：

名字中總格裏有61劃、24劃的人，早年路途崎嶇實屬難免，然而才略智謀出眾，除了努力以外，還擅長理財，屬於白手可以成家的類型。

玄學名師黃楚淇