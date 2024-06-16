譚輝智搵霆鋒 「攤牌」

《中年好聲音2》歌手譚輝智與爸爸譚握籌近日接受電台訪問，講到深得狄波拉歡心，譚輝智直言：「可能佢覺得我『傻傻哋』。我好感激佢，佢畀好多意見我，特別係心理質素方面，又教我點樣準備唱歌，運用聲線，佢有好多秘方。（擔心霆鋒呷醋？）如果真係嘅話，不如我哋見吓面，我好想見佢。」