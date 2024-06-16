6月16日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月16日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
譚輝智搵霆鋒 「攤牌」
《中年好聲音2》歌手譚輝智與爸爸譚握籌近日接受電台訪問，講到深得狄波拉歡心，譚輝智直言：「可能佢覺得我『傻傻哋』。我好感激佢，佢畀好多意見我，特別係心理質素方面，又教我點樣準備唱歌，運用聲線，佢有好多秘方。（擔心霆鋒呷醋？）如果真係嘅話，不如我哋見吓面，我好想見佢。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240616-0616_00282_075/譚輝智搵霆鋒-「攤牌」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc