娛樂

葉子楣拍劇有得傾
藝人梁思浩前晚出席由他主持的TVB Plus節目《直播靈接觸》祝捷會，好友葉子楣、胡慧冲、久未露面的鄧浩光到場支持。思浩開心指節目決定加拍10集，而葉子楣自言還有不少靈異故事可分享，問到公司可有邀請她拍劇？她笑言：「同公司傾吓先。」
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