李嘉欣姊妹練成凍齡術

「大美人」李嘉欣本月20日迎來54歲生日，前日分享家姐李嘉明及好友為她提前慶生的合照。相中見悉心打扮的她身材及樣貌同樣保養得宜，網民紛紛驚嘆：「那麽多年過去了，依然那麽美。」至於李嘉明同樣搶鏡，見她皮膚依然緊緻紅潤，果然兩姊妹都凍齡有術！