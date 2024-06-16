陳懿德將勤補拙「低B」免問 劉穎鏇羨慕拍檔巴黎觀戰

無綫小花劉穎鏇（Tiffany）、孔德賢和陳懿德昨日以「奧運之星」身份出席活動，Tiffany直言羨慕拍檔可以到巴黎觀賞奧運賽事，更分享早前觀賞排球賽，被現場運動員的魄力所震撼。而孔德賢和陳懿德就表示為免問出「低B問題」，正努力複習奧運知識。

藝人劉穎鏇、孔德賢、陳懿德等人昨日出席無綫《全城迎奧運》活動，由於在黃色暴雨警告下進行，一眾藝人需要擔遮在雨中玩遊戲和表演，相當狼狽。

喜歡運動的Tiffany透露上星期到澳門觀賞女子排球賽，她稱是第一次親身到現場觀賞體育賽事，氣氛跟平時在電視上看的完全不一樣，現場能夠充分感受到運動員的力量感。作為今屆「奧運之星」的她透露已經開始複習奧運知識，做足功課：「已經有幾百頁嘅奧運電子版參考書，雖然佢唔係最新版本，但起碼有個概念畀自己。」

「聽聞佢哋會好辛苦」 對於今次要留守香港，未能飛到巴黎現場觀賞奧運賽事，Tiffany表示各有各好：「我當然都會羨慕佢哋可以出埠，但我都聽聞佢哋會好辛苦，因為始終有好多比賽，要跑好多場。」

同樣作為今屆「奧運之星」的孔德賢和陳懿德表示為免到時代表觀眾問專家問題時出現「低B問題」，會做足功課，孔德賢甚至開始閱讀東京奧運資料，而經常被叮囑不要問蠢問題的陳懿德反問孔德賢怎樣才算是蠢問題，孔德賢回答：「好多人都知嘅嘢，但得你一個唔知，例如『越位』。」