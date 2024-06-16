與鄧小巧齊做壽星女 容祖兒空降跑男 撼《歌手》谷收視

容祖兒今日44歲牛一，日前獲英皇娛樂舉行生日會，相當熱鬧！她近期還現身內地真人騷大玩跳唱，成功為節目挽回不少觀眾。而好姊妹蔡卓妍亦於另一節目中發揮搞笑本色，展現真性情當場落淚！

樂壇天后容祖兒（Joey）和歌手鄧小巧同於6月生日，英皇娛樂為兩人舉行生日會，與同事聯歡。英皇集團主席楊受成亦有出席，更與兩位壽星一起掏腰包，跟同事大玩Lucky Draw掀起高潮。

開飯前，Joey及小巧逐一向同事敬茶，Joey表示：「多謝各位支持我同小巧。」一向性格爽直的小巧突然感尷尬，細聲說：「我依家好驚呀……尷尬癌發生緊！」Joey即笑言：「唔使尷尬㗎！雙子座係唔使驚㗎！你係咪雙子座呀？」怎料小巧指自己是巨蟹座，惹來全場大笑。而談到生日願望，兩人都表示最緊要身體健康，Joey還透露現正準備澳門演唱會，希望一切順利。

蔡卓妍搞笑造型搶Fo 而Joey近日亦現身真人騷《奔跑吧》大玩猜歌遊戲，猶如開了一場小型音樂會，她換上紅色棉襖裝，與內地歌手周深以東北話又跳又唱，場面搞笑。由於內地綜藝《歌手2024》現正熱播，有指同屬晚上8點時段的節目都難以與之抗衡，而今次Joey的助陣就被指「《奔跑吧》進軍音綜賽道」，硬撼《歌手》！

另外，Joey的好姊妹蔡卓妍在內地錄製綜藝節目《青春環遊記》，當憶述母親的愛時，不禁落淚表示：「小時候，母親每一次帶我上完芭蕾舞課，都會帶我到西餐廳用餐。我家不是很有錢，但媽媽總會讓我去點餐，總會叫我多吃幾口。」而多才多藝的她，還在節目中與女星張韶涵以搞笑造型神還原劇集《公主小妹》經典場口，令人耳目一新。