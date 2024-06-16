中娛星動：上海電影節揭幕 星光熠熠 娜扎奇峰突出 周迅透視搶Fo

「第26屆上海國際電影節」昨晚正式揭開序幕，紅地氈上星光熠熠，其中尤以性感打扮的娜扎「惡鬥」中門大開的金晨最為搶眼；而一眾男演員包括吳彥祖及張家輝等亦各出奇謀，令現場氣氛熱鬧之餘更是笑聲滿載。

本屆上海國際電影節紅地氈「競爭激烈」，紅星包括周迅、黃曉明、梁家輝、張家輝、吳鎮宇、彭于晏、吳彥祖、娜扎、佟麗婭、周也等傾巢而出。日前被指過度纖瘦的娜扎以黑色tube dress登場，奇峰突出狀態不錯，而姚晨則「露半球」迎戰，至於金晨與周也不約而同「中門大開」，周迅則穿上黑色透視晚裝走高貴路線，各女星爭妍鬥麗，令現場氣溫飆升！

男星也不讓女星專美，出招搶Fo，先有于適與黃軒等代表新片《蛟龍行動》以齊整隊形向大家「敬禮」，繼而吳彥祖及劉昊然當眾打開卷軸，為電影《解密》大賣廣告，再有張家輝代表《重生》現身時，雙手插袋Chok到爆，甚至李治廷也來一個「寸頭」，以嶄新形象露面。

吳彥祖還人情債 忙於在港拍攝《寒戰》系列新片的吳彥祖，特意向劇組請假到上海，談到他早前答應拍攝陳思誠新片《解密》時，他透露：「十多年前我監製的電影找他當演員，我覺得自己欠他一次吧。」馮紹峰於紅地氈上指自己於鄔爾善執導的暑假新片《異人之下》獻出第一次，首演大反派，實行來一次演技大挑戰。

而今次電影節「金爵獎」主競賽單元，邀來周迅及梁家輝擔任評委。周迅於見面會表示：「我非常開心的是，中國愛電影的人，可以在上海國際電影節，看到非常多平常看不到的電影。」梁家輝則謂藉着電影節能認識海外的電影人，見識更多關於電影的趣事，令他感到非常榮幸。