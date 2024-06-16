娛圈單打：實現財務自由 女王神仙生活

做女人做到佘詩曼咁，你話係咪最高境界呢？嗱，呢位三屆視后，事業有幾成功唔使講，就講佢遠遠未到退休年齡，已經實現財務自由，呢個世界有幾多女人做到？阿佘最近亮相好友社交平台頻道，分享人生中最有價值的名牌收藏品，講到每個女人都趨之若鶩的名牌包包，阿佘坦言冇包想買，因為乜都買過晒！

當袁靚靚仍然為H字頭包包而瘋狂，一眾女星以在家堆積名牌包裝盒聖誕樹為榮，阿佘就無欲無求，仲覺得Shopping好嘥錢，好明顯，佢嘅人生已經昇華到另一階段！不再盲目追求物質，真正了解自己所需，唔係個個女人做到㗎！當然啦，阿佘本身已經係名牌，又使乜花大錢追求名牌包包吖！

之但係，阿佘唔鍾意Shopping啫，對於點樣投資、點樣錢搵錢，佢就十分有興趣，仲好有眼光添！例如佢早年購入兩條金條，只因Number靚，家陣金價狂升，一講起佢就笑；又如買磚頭，阿佘至今起碼有5層樓揸手，今年初又以親人轉讓形式，豪擲3,000萬元將北角「維港頌」三房單位轉至自己名下。保守估計，視后單係投資磚頭，身家已經超過一億大元！

仲唔止，《新聞女王》令阿佘事業再創高峰，演出機會不斷，廣告商排住隊搶用，外傳呢一年的收入又高達一億元！阿佘早就係圈中知名富婆，身家隨時數以億計，難怪鬼咁風騷，透露正準備搬屋，仲直認早就財務自由添！

當工作唔使為錢而做，被動收入足以讓自己過富足生活，做女人做到咁，唔止係人生勝利組，直情係人生神仙組啦！