獨家專訪：父親節悲喜交集 鄭俊弘期待囝囝叫爸爸

今年的父親節對鄭俊弘而言確實不一樣，有悲有喜。他的兩歲囝囝鄭讚廷半年前證實患上「天使綜合症」，作為父親感自責之餘亦深受打擊，但每朝看見兒子天使般的笑容，亦變成他的快樂泉源，現時最期待的是聽到兒子親口叫聲爸爸。

歌手鄭俊弘（Fred）與何雁詩的兩歲兒子鄭讚廷（Asher）半年前經基因測試證實患上罕見病「天使綜合症」，雖然兒子患病，但他指今年父親節都會一家人外出開心吃飯慶祝，Fred接受本報獨家專訪時坦言每日見到兒子都好開心，每天都期待為兒子沖涼的親子時間，他說：「由佢出世到依家，每晚都係我同佢沖涼，沖涼前同佢玩好耐，除衫同佢玩『Bu Bu唧』，佢笑得好開心，透過『Bu Bu唧』亦訓練到佢識爬、識翻身，佢好鍾意水，沖涼係我哋兩父子最開心嘅時間。」

只求Asher健康開心 Asher雖然未懂說話，但也能感受父親對他的愛，更用自己的方式向爸爸表達，Fred說：「佢表達愛，會挨個頭埋去你個頭度，就係想同你講I Love You，佢一挨個頭埋嚟我就知，好Sweet、好溫馨。」作為父親的Fred只有一個簡單願望，就是希望囝囝有日能夠叫一聲爸爸：「期待聽到，相信一定會聽到，佢一定會講到。」

對兒子的將來，Fred曾經有過不少畫面，希望教他健身、打功夫、彈結他等，但現在統統要放低，只祈望兒子身體健康：「唔想佢因為呢個病辛苦，尤其係腦抽筋，呢樣要諗辦法解決，最緊要佢健康、開心。」他直言現在不會想太遙遠的將來，想得太遠反而更加覺得徬徨、迷茫，會選擇樂觀點、正面點：「今日冇乜點抽筋、胃口幾好、腸胃幾好、去到便便，已經係Good Day，希望一日一日咁去贏。」