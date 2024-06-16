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鄺潔楹出術扮高妹
鄺潔楹身上的戰衣除了夠性感，更具備修飾身形的妙處。
「哈比女神」鄺潔楹身形嬌小，被指身高只得1米55，但近日突然「增高」！她在社交網上載新片，見她身穿黑色薄紗透視長裙，中門大開，雖然裙襬長到貼地，但合身剪裁讓她看起來拉高了幾吋，同時盡顯貴氣，網民紛紛讚「好正」！其實她向來擅長借助打扮及拍照角度「增高」，嬌滴滴一樣可以拍出逆天長腿。
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