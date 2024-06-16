娛樂

陳曉華靠安仔教路 拍劇開竅

陳曉華感激有郭晉安指點，令她拍劇時更添自信。 陳曉華感激有郭晉安指點，令她拍劇時更添自信。
陳曉華感激有郭晉安指點，令她拍劇時更添自信。
藝人陳曉華近日夥拍郭晉安拍新劇，昨日出席活動時指開工不辛苦，並指與郭晉安合作令她信心大增：「佢啟發咗我好多嘢，好多嘢我都冇諗過，所以同佢講嘢令我信心大增，我仲同監製講：『得啦』、『我識啦。』」她指拍劇初期很多事都懵懂不知，不知道該如何演繹，但跟郭晉安談過後，就會獲得一個明確的方向。
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