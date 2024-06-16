翻舊帳寸郭晉安見死不救 歐倩怡玩App約6男 網民怒喝收聲

歐倩怡與郭晉安宣布離婚後首度「現身」，在節目訪問中自爆有玩交友App，並High爆談及先後與6位男士約會的經歷。她表示曾死過翻生，試過半夜呼吸困難兼失禁，暗指向枕邊人求救卻遭冷待，結果被網民圍剿：「出少句聲啦！」

視帝郭晉安（安仔）與歐倩怡（Cindy）上月無預警地宣布離婚，並透露已分居兩年，結束18年夫妻關係。公布離婚消息後，安仔已投入拍攝無綫新劇《金式森林》，亮相劇集活動時指與Cindy是和平分手，子女跟他一起住，並透露8月會親自陪大仔去英國開學。對於被發現分居前將有份創立的保健品公司股份轉移給胞姊，疑想避免離婚分身家，他澄清早已跟Cindy溝通好，外界毋須揣測。他之前亦接受馮素波節目訪問，對離婚事絕口不提，只提一對子女。

宣布離婚後，Cindy一直沒有開腔回應及公開露面，不過她接受藝人楊詩敏（蝦頭）及連詩雅網台節目訪問的影片前晚播出後，內容即成為網民熱話，影片罕有地預先關閉留言功能，實在有先見之明。

現年44歲的Cindy在節目中自爆4年前有死過翻生的經歷，說時一度暗指在危險邊緣時，「枕邊人」郭晉安卻懶理，未有為她叫白車。她指2019年因細菌感染致全身發炎：「當時我患上重感冒一直發燒，睇咗3次西醫都未退燒。有晚深夜2、3點，瞓瞓吓Feel到左手中指突然間好似觸電咁，然後觸電感覺去到身體，我開始抖唔到氣，我不斷拍我身邊嗰個，我同佢講抖唔到氣，跟住佢話：『你唔好玩啦，瞓啦！』之後佢見我唔對路，就起身上網搜尋，睇吓係咪應該Call白車。後來佢搵到一個方法，就係用片糖沖熱水畀我飲，抖唔到氣仲要飲片糖水……」在旁的蝦頭聽到O晒嘴，拋下一句︰「冇攞香爐灰沖水畀你飲已經算好。」Cindy更大爆當時失禁，整張床都被弄污，至翌日醒過來後，發現自己的頭塞在痰罐中。

前夫回春 專心開工 節目中的Cindy神采飛揚，心情大靚，不過賣慘指外界一直以為她是少奶奶，但其實為照顧家庭很辛苦，經常一天駕車8次來回西貢與九龍，只為接送子女上學及買餸，以及每天只睡4小時等。她又自爆有玩交友App，曾與6位男士約會：「女人真係唔好讀太多書，有啲男士係會驚你。講個秘密畀大家知，最近開始玩交友App，Profile寫自己咩咩咩，勁得滯係嚇親人，所以盡量簡單啲！不過鍾意運動嘅女人，原來係多啲人Like。」她續指試過約高大靚仔見面共進午餐，對方承諾買電腦給她，最終卻連續兩次爽約，笑言交友App中超級靚仔的大多是「伏」，並指其中5位長相平凡的，部分可以繼續做朋友，她笑言：「好多一出嚟都會扮唔認得我，後來又不斷搵鏡頭，以為會偷拍。」她表示對交友採取開放式態度：「冇所謂，有啲七老八十先遇到真愛，緣分嘅事嚟到擋唔住，有時走亦挽留唔到，人生就係咁。」

節目播出後，網民對Cindy的言論多番批判，更留言圍剿：「出少句聲啦」、「啲仔女仲要返學見人㗎」、「私隱何必要公開」、「睇完就知點解離婚」等。對於Cindy節目中的言論，記者聯絡安仔後，他並沒有回覆，不過近日正忙於拍劇的他大晒工作照，又為其保健品牌拍攝廣告硬照，相當專業。另外，他在社社交平台分享短片，片中他一頭烏黑濃髮，身穿白色長袖衫、架上粗框黑眼鏡，明顯回春不少。他與經理人及工作人員現身深圳搭地鐵，入閘時興奮表示：「證明我未到60歲！」見他全程動作多多，心情明顯平復不少。