英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
8:00 （續）金融概要
9:00 節拍小天地
9:30 新造電視
10:00 權能時間
11:00 藍海世界（ⅤⅢ）
11:30 明珠雜誌
11:55 超凡餐廳（Ⅲ）
12:55 100道風味
1:00 動物的奇妙外衣
2:00 我要做廚神
2:50 創新國度（ⅩⅤⅢ）
3:15 世界真細小（Ⅴ）
3:30 恩雨之聲
4:00 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 邊代係宗師？
5:00 鬼靈精怪大酒店（Ⅱ）
5:30 奇趣特工
6:00 野性突攻
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 100道風味
8:00 超級餅藝大師
8:30 全美一叮（ⅩⅤⅢ）（PG）
9:20 世界真細小（Ⅴ）
9:30 狂野極速（PG）
11:40 晚間新聞
12:00 全英一叮（ⅩⅤ）（PG）
12:50 中國24小時
1:35 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
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