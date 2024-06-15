戰場移師泰國 金秀賢見面會頭炮 力撼邊佑錫

韓國男神金秀賢開啟亞洲見面會吸金之旅，昨日前往泰國曼谷準備首場演出，力撼同期於當地會泰迷的男星邊佑錫，而他在韓國廣告界最具影響力代言人排名中，憑強勁號召力於演員界別稱霸！

金秀賢挾早前熱播劇《淚之女王》氣勢舉辦亞洲巡迴粉絲見面會，並於今日在曼谷展開首站演出，正式踏上吸金之旅。適逢主演韓劇《背著善宰跑》爆紅的男星邊佑錫，繼上周台北見面會後，亦於昨晚及今日在泰國展開兩場見面會，與金秀賢對撼鬥人氣。

金秀賢昨晨由韓國出發赴泰，獲大批粉絲及傳媒送機。心情勁靚的他沿途不斷派心，有記者問他最近忙甚麼，他笑說正用心準備下部作品。據悉其下部新劇《Knock off》是講述藉由製作山寨產品，成為全世界山寨王的故事，合共18集，將分兩季播出。他抵達泰國時狂收粉絲禮物，機場聚集大批泰迷，場面相當墟冚。

代言人排名冠絕演員 而亞洲品牌研究所日前公布韓國廣告界10大最具影響力代言人排名，「演歌王」林英雄大熱登頂，力壓屈居No.2的「國腳」孫興民；天團防彈少年團（BTS）高踞第3位。金秀賢憑《淚》劇帶來的驚人號召力成功躋身第4位，是榜內排名最高的演員。「國民MC」劉在石與影星馬東錫位列第5、6位；歌影視三棲的女星IU排第7位，高過第8至10位的女團aespa、ILLIT及BLACK PINK。

至於本周二退伍的BTS成員Jin，前日與千名粉絲舉行抱抱大會，席間有女狂迷趁機強吻其頸部，Jin即時閃避，相關視頻在網上瘋傳後，網民鬧爆女狂迷性騷擾偶像，又促請事務所加強保安。