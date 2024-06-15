王一博包場練車 粉絲擅闖禁區

內地小生王一博近日現身珠海賽車場，進行包場及非公開的賽事練車，期間有粉絲違規進入禁區圍觀，由於此舉容易引發安全問題，王一博的團隊發聲明作出譴責，並表示如相關違規行為導致了任何人身傷害，將不會承擔任何責任，並報警處理，若行為令車手意外受傷，則會保留對其追究的權利。