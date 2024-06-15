結婚周年出埠蜜遊 陳豪入鄉隨俗變韓仔

視帝陳豪與太太陳茵媺向來恩愛非常，日前他們迎來結婚周年紀念日，撇低仔女齊齊到韓國蜜遊，更被不少粉絲偶遇合照。而陳豪亦有求必應，就算正在和太太行街、歎甜筒，遇上粉絲想合照，都一律欣然答允。有網民晒出合照，留言謂：「他和太太一起，兩人還在吃甜筒，連個助理都沒有，我先是從旁邊迎面走過，然後看到豪哥，嫂子就向我說：『你好』，我滿臉疑問地問：『是嗎？』豪哥說是……現在好開心，豪哥和嫂子超級Nice。」