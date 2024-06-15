結婚周年出埠蜜遊 陳豪入鄉隨俗變韓仔
視帝陳豪與太太陳茵媺向來恩愛非常，日前他們迎來結婚周年紀念日，撇低仔女齊齊到韓國蜜遊，更被不少粉絲偶遇合照。而陳豪亦有求必應，就算正在和太太行街、歎甜筒，遇上粉絲想合照，都一律欣然答允。有網民晒出合照，留言謂：「他和太太一起，兩人還在吃甜筒，連個助理都沒有，我先是從旁邊迎面走過，然後看到豪哥，嫂子就向我說：『你好』，我滿臉疑問地問：『是嗎？』豪哥說是……現在好開心，豪哥和嫂子超級Nice。」
網民直呼認不出
前晚陳茵媺亦於社交平台上載與老公的恩愛合照，2人以白色造型相襯，拖着手望向鏡頭，絕對閃爆。陳茵媺留言表示：「I will always love you. Happy Anniversary, my dearest……」而未知是否因兩人皆身處韓國的關係，就連相片都甚有韓風Feel，還有不少網民認不出陳豪，搞笑留言道：「阿Mo變咗韓星」、「爽身粉搽上頭？」不少圈中好友紛紛留言祝賀。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：