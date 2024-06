結婚周年出埠蜜遊 陳豪入鄉隨俗變韓仔

網民直呼認不出

前晚陳茵媺亦於社交平台上載與老公的恩愛合照,2人以白色造型相襯,拖着手望向鏡頭,絕對閃爆。陳茵媺留言表示:「I will always love you. Happy Anniversary, my dearest……」而未知是否因兩人皆身處韓國的關係,就連相片都甚有韓風Feel,還有不少網民認不出陳豪,搞笑留言道:「阿Mo變咗韓星」、「爽身粉搽上頭?」不少圈中好友紛紛留言祝賀。