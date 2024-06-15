百億豪門少奶夠貼地 熊黛林開餐晒恩愛 又關方媛事？

名模熊黛林嫁給郭可盈弟弟郭可頌後，榮升百億少奶，不過生活依然貼地，日前她與有錢老公到街邊茶檔開餐，完全沒有偶像包袱，網民更將她與舊愛天王郭富城太太方媛作比較，令方媛無辜中槍。

熊黛林（Lynn）於2016年與百億富二代、郭可盈弟弟郭可頌結婚後，誕下一對雙胞胎女兒，一家四口幸福滿瀉。升呢「百億豪門少奶奶」的Lynn，曾表示做闊太生活苦悶，所以她於兩年前全面復出幕前，重拾事業後精神亦愈來愈好，樣貌更勝從前。

老公出鏡放閃 現時Lynn除了拍電影和電視劇之外，亦跟上潮流經常拍片跟網民互動，平時絕不「離地」的她早前跟老公一齊拍片，分享他們最喜愛食的茶記，片中看到Lynn坐在街邊落單，相當親民，期間在旁的老公亦有入鏡，Lynn貼心問對方：「老公你食咩呀？」又心痛老公只能站在一旁，不能坐下一同拍片：「好像很可憐的樣子，不行我覺得好像太刻薄他了，然後我不讓他出鏡，不讓他過來。」不過郭可頌就毫無怨言，站在一旁耐心等候Lynn拍攝完畢，認真愛錫老婆，大放閃光彈！

網民大讚Lynn愈來愈幸福，從外表看來亦感受到她生活舒爽，又有網民將她與曾拍拖7年的舊愛郭富城的太太方媛作比較，指Lynn與方媛嫁的老公不同，生活追求不一樣，不能同日而語，但直指Lynn生活過得比較自在：「過得比方媛自在舒服多了，個人感覺。」令方媛躺着中槍，但其實城城雖然工作忙碌，但亦經常會抽時間陪方媛及女兒，更不時手拖手現身公開場合，可見兩夫妻非常恩愛。