隔空道歉解心結 舒淇虐戀憂捱打 與「舊愛」絕交逾20年

女星舒淇日前在台灣以一身簡約打扮出席電影放映會，席上自揭埋藏在心裏多年的心結，就是當年因太投入角色，跟片中虐打她的拍檔段鈞豪「絕交」20多年！她對此大感自責，隔空向對方致歉。

舒淇日前到台灣出席侯孝賢經典電影《千禧曼波》4K修復版放映會，穿T恤襯牛仔褲的她打扮率性，盡顯簡約自然美。她透露特別在放映會舉行前數天跟劇組人員一起入場觀賞，感觸良多：「很多回憶都回來了，雖然有許多情節都忘掉，但20幾年後再看，真的會有一種長大後回望過去的感動。」

舒淇在《千》片與台星段鈞豪飾演一對相愛相殺的虐戀情侶，她直言有一件事藏在心裏超過20年：「拍攝時一直生活在角色裏，所以我要對段鈞豪說聲對不起，因為我當時太入戲了，很怕他會打我，亦是這個原因，我跟他從2001年電影康城首映禮後，一直都沒有再說過話。」

夜夜笙歌培養感情 與導演侯孝賢感情甚佳的舒淇，被問到當時跟對方合作有何感想？她說：「侯導那時候花了好一段時間讓我們這群演員玩在一起，晚上一起去唱KTV、去酒吧玩，不過他們蠻辛苦的，因為大家夜生活後，還要早起陪我打羽毛球，太痛苦啦。」不過，她亦笑着說「早起」的定義：「畢竟當時我們才20幾歲還年輕，我所謂的早起，其實差不多是下午1點啦！」

導演除了要讓片中演員極速熟落外，原來還有一個拍攝小秘密，舒淇表示：「導演拍戲從不叫Action、Cut，基本上我們一到片場就要開始進入角色，現在看回電影，令我更明白當時為甚麼會這樣詮釋角色，侯導為甚麼會這樣執導這齣電影了。」