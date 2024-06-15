倪晨曦冇得偷懶 影珍珠孕照

藝人倪晨曦第3胎「卸貨」在即，她公開以珍珠為主題的靚靚孕照，上身以「珍珠裝」配搭頸鏈，下身則穿上鑲了珍珠的牛仔褲，連肚臍都以珠子作裝飾，型格中帶點性感。她自爆曾想過不拍寫真：「一開始已經打算放棄，覺得太累，但又不想錯過這人生中僅有的時光，畢竟前兩個寶寶都有很認真的準備，這次我變懶了。」