娛樂

倪晨曦冇得偷懶 影珍珠孕照

倪晨曦迎接第三胎，直言想偷懶。 倪晨曦迎接第三胎，直言想偷懶。
倪晨曦迎接第三胎，直言想偷懶。
藝人倪晨曦第3胎「卸貨」在即，她公開以珍珠為主題的靚靚孕照，上身以「珍珠裝」配搭頸鏈，下身則穿上鑲了珍珠的牛仔褲，連肚臍都以珠子作裝飾，型格中帶點性感。她自爆曾想過不拍寫真：「一開始已經打算放棄，覺得太累，但又不想錯過這人生中僅有的時光，畢竟前兩個寶寶都有很認真的準備，這次我變懶了。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc