林奕匡一日「速讀」 李幸倪聲演考腦筋 錄喊戲爆笑

歌手李幸倪（Gin Lee）與林奕匡日前為電台廣播劇錄音，更於8小時內一口氣錄了10集。Gin Lee表示沒壓力，直言喜歡聲演；林奕匡則表示要單純靠讀對白交戲，殊不簡單。

李幸倪、林奕匡（Phil）、洪助昇與黃淑蔓昨日出席新城電台廣播劇《不如見一面》記者會。Gin Lee與Phil並非首次演廣播劇，Gin Lee指以往錄廣播劇會跟其他對手分開錄，今次是首次聚在一起錄音，有如電影圍讀：「用咗7、8個鐘完成10集。」Phil則笑言一次過錄10集有點辛苦：「時間好長，反而動畫配音會分段錄兼有休息時間，不過因為大家難度期，都想一日完成晒。」

洪助昇黃淑蔓幫手做聲效 Gin Lee表示劇中沒有加後期效果，所有演繹都要真做：「煲電話粥真係拎住個電話傾。」而她被其中一幕考起：「講林奕匡將我抱起，仲要轉圈！好彩有洪助昇同黃淑蔓幫手，用手擦件風褸扮攬住嘅聲，結尾嗰幕講我喊住跑去搵佢，諗咗好耐要點演。」她指試了很多次才成功，期間大家都忍不住笑，幸而最後順利完成。

談到該劇是新城重啟廣播劇的頭炮，問他們會否有壓力？Phil說：「我中文唔好，所以用好多時間練習，唔係講對白就得，仲要有戲。」Gin Lee則表示本身也很喜歡聲演，所以沒有太大壓力。