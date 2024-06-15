獨家訪問：為做千金 破例着高踭鞋 自細鍾意羅子溢 江嘉敏博加親熱戲

無綫小花江嘉敏即將投入新劇拍攝，於劇中飾演豪門千金的她，與羅子溢有甚多對手戲，她直言細細個已鍾意對方，因此十分興奮，而導演亦笑言若她「識做」，就會加親熱戲。

藝人江嘉敏現時正為無綫新劇《武林》進行埋尾拍攝工作，之後她將會為另一套劇集《金式森林》開工，並於劇中飾演龔慈恩的女兒。不過談到令她最興奮的部分，還是與羅子溢有甚多對手戲，她接受本報訪問時坦言：「我以前好鍾意睇佢啲戲，導演因為知我細細個已經好鍾意佢，所以成日講笑話叫我多啲請佢哋飲嘢，就加啲親熱鏡頭畀我。」

江嘉敏於劇中的角色出生豪門，不時跟靚仔約會，又有大把靚衫着，她謂：「全部背心仔、短裙，要露腰同手臂，所以依家我好勤力，一有時間就做運動。平時着波鞋多，今次就破例要着高踭鞋同黐眼睫毛，其實我拍咁耐劇都未試過黐眼睫毛㗎！」

素顏出街被抄牌 她又自爆日前放假，以素顏出街，戴着口罩去做美容，突然街上有位男士拍她膊頭，對方第一句竟是：「你好呀！我想同你做個朋友！」江嘉敏笑言：「我想問佢係咪嗰啲整蠱節目，定係呃錢，我冇錢畀佢呃㗎喎！佢又話：『你啱啱喺我面前經過，我覺得你幾有氣質，想同你做個朋友。』我心諗，我冇化妝、戴晒口罩你話我氣質，真係搞笑，佢仲問我攞電話，我話唔使嘞！跟住同佢講Bye Bye！」說到她有艷遇時，江嘉敏表示：「吓！咁都叫艷遇？最好唔好認得係我，嗰日着得好Hea，做完Facial塊臉勁多粒粒，勁尷尬！」