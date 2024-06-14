8度低溫下開騷 Taylor用手擤鼻涕 舞衣當紙巾

美國流行樂壇天后Taylor Swift上周於蘇格蘭開騷時，遇上當地氣溫偏低，止不住鼻涕，期間她兩度用手指擤鼻涕，其後更抹在舞衣上，令網民大跌眼鏡！

Taylor Swift近期在歐洲舉行巡唱，上周她現身蘇格蘭愛丁堡開騷，由於當日氣溫只得8度，演出場地是戶外加上其舞衣單薄，令天后凍到身體不適而狂流鼻涕，有粉絲「捕捉」到「驚心動魄」的一幕並分享至社交網，引來網民譴責Taylor沒有衞生常識，四處散播病毒！

從網上瘋傳的兩段短片中，可見Taylor兩度流鼻涕，其中一條片清楚見到她在表演期間用手指擤鼻涕，並讓「吊」在手指上的一大篤鼻涕「吊吊揈」，其後更抹在裙上，驚嚇指數爆燈！另一條片就見到Taylor邊跳舞邊用手擤鼻涕，並再度抹在舞衣上。

雖然天后的舉動被網民批評欠衞生，引人反感，但仍有粉絲留言力撐偶像：「Taylor都係人，會流鼻涕！」還有粉絲大讚她雖遇上寒冷天氣，但仍順利完成當地的3場演出，亦有在現場睇騷的網民留言表示當時的氣溫確實很低。Taylor於演出中出現身體不適的情況，而近日亦有指她舉行的巡唱令新冠肺炎確診數字急升，其中她在巴黎和馬德里完成演出後，已有過千粉絲「中招」。

落實客串《死侍與狼人》？ 另一方面，一直有傳Taylor將驚喜客串下月上映的「漫威」超英新作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），近日電影公司公開該片的IMAX版新海報，其中兩位主角戴住Taylor巡唱的粉絲同款「友誼手鏈」，似乎在抽Taylor水，粉絲亦因此再次猜測偶像將客串演出。