暢所欲玄：一山還有一山高 左輔星

山管人丁水管財，這是自古以來都是風水上的口頭禪，不懂風水玄學的人都知道。一山還有一山高，人外有人，天外有天。這就是山代表人的本領，不可自以為是，這山高還有他山高，這是以山比喻為人最好的例子。

八白左輔星在下元八運，大家常常說八白財星，明明說是山管人丁水管財，為何八白是財星？八白左輔星配卦為艮卦，艮卦為山，所以山就是八白左輔星，位居東北方，而位居西南的坤卦為二黑巨門星。八白與二黑為合十，又中宮五黃男女之奇局方，五行皆屬土。

巨門星是財星，二黑是病星，坤為大地，八白為輔助在武曲星乾卦之左，為文星，艮山人丁。這是艮坤兩卦互動，巒頭巨門財星為艮卦。以上的資料，坤艮互動與巒頭理氣互動，這樣複雜的互動關係中，創下我們現在所運用的風水理論。

北斗七星第八顆星，左輔星是第六顆星開陽武曲星之左，因為北斗七星中有兩顆暗淡的星，在第六顆星，開陽之左右，為左輔右弼。不論北斗星或風水九星的配卦是如何，八白財星不同於水管的財星，八白管的是人流多而旺的財星。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅