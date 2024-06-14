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張鈞甯額頭搶鏡 髮線堪憂
台灣女星張鈞甯早前在社交網分享食糉的照片，並向網民提問：「鹹糉還是甜糉二選一」，只見她素顏上陣，皮膚紅潤有光澤，還相當緊緻，不過有部分網民將重點放在其飽滿額頭上，直言她似乎髮線後移：「有點禿的感覺」、「額頭好高」、「保護好髮際線！」
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